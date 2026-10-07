Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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07.10.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 82,80 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 82,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 82,50 CHF ein. Bei 82,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 633 Komax-Aktien gehandelt.
Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit Abgaben von 51,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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