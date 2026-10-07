Komax Aktie News: Komax verteuert sich am Mittwochnachmittag

Das Papier von Komax legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 84,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'504 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 85,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'329 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 85,80 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 1,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 108,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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