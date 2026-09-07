Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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07.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 74,00 CHF abwärts.
Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 74,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert.
Am 06.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (40,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,54 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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