Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 76,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,30 CHF zu. Bei 74,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'565 Komax-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,60 CHF) erklomm das Papier am 06.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 9,00 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,46 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,01 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo