Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Komax. Das Papier von Komax konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 76,70 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 76,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,30 CHF zu. Bei 74,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'565 Komax-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,60 CHF) erklomm das Papier am 06.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 9,00 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,46 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,01 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
16:29
|Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax verzeichnet am Montagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus (AWP)
|
31.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.