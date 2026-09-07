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07.09.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax gewinnt am Mittag an Boden

Komax Aktie News: Komax gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Komax. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Komax
75.64 CHF 0.82%
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Um 12:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 76,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'063 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,30 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'662 Komax-Aktien.

Bei einem Wert von 83,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Gewinne von 9,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 47,11 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,01 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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