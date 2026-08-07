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07.08.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax büsst am Freitagvormittag ein

Komax Aktie News: Komax büsst am Freitagvormittag ein

Die Aktie von Komax gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 59,30 CHF abwärts.

Komax
58.02 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 59,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 59,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 986 Komax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 85,16 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 32,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,167 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Komax.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 1,86 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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