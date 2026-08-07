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07.08.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag im Minus

Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Komax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 58,20 CHF.

Komax
58.02 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 58,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. Die Komax-Aktie sank bis auf 57,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'044 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 88,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 44,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Komax die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,86 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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