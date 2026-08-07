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07.08.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursverlusten

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 58,40 CHF.

Komax
58.02 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 58,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 58,00 CHF. Bei 59,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'347 Komax-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 88,01 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 30,99 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,167 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,86 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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