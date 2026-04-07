Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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07.04.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Komax. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 50,30 CHF ab.
Die Komax-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 50,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'934 Punkten steht. Die Komax-Aktie sank bis auf 50,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'067 Komax-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 117,40 CHF erreichte der Titel am 31.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 133,40 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,20 CHF am 19.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.
Am 13.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,48 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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