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06.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Komax gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 72,80 CHF zu.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 72,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'742 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,10 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,20 CHF. Zuletzt wechselten 3'285 Komax-Aktien den Besitzer.
Am 14.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF. 19,23 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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