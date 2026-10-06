Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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06.10.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Komax zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Komax-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 78,20 CHF.
Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 78,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 78,40 CHF. Bei 77,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 356 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 83,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,78 Prozent. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 94,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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