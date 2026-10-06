Komax Aktie News: Komax schiesst am Nachmittag hoch

Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 83,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 84,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'135 Komax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,30 CHF) erklomm das Papier am 06.10.2026. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 51,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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