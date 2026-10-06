Komax Aktie News: Komax zündet am Mittag Kursrakete

Die Komax-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 81,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 81,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 5'550 Stück.

Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,20 Prozent. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 102,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 CHF je Komax-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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