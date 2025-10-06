Komax Aktie News: Komax am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'255 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 70,70 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'023 Komax-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,00 CHF) erklomm das Papier am 24.01.2025. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 96,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 68,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 3,41 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,900 CHF je Komax-Aktie.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.03.2027 dürfte Komax die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

