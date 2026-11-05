Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 72,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 72,50 CHF. Bei 72,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 368 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 16,47 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 79,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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