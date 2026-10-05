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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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05.10.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax am Vormittag billiger

Komax Aktie News: Komax am Vormittag billiger

Die Aktie von Komax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 77,90 CHF.

Komax
77.75 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 77,90 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 77,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 443 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 83,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 7,19 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,27 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 CHF je Komax-Aktie.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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