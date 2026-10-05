Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 78,00 CHF.
Die Komax-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 78,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,30 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'434 Komax-Aktien.
Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
16:29
|Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.