Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Komax-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 78,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,30 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'434 Komax-Aktien.

Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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