Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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05.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Komax. Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 77,70 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 77,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 77,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 896 Komax-Aktien.
Bei einem Wert von 83,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 6,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 48,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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