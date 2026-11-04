Komax Aktie News: Komax am Mittag gesucht

Das Papier von Komax konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 73,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'960 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 74,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 CHF. Zuletzt wechselten 712 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 45,39 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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