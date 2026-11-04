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04.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Komax. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 73,80 CHF.
Das Papier von Komax konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 73,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'960 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 74,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 CHF. Zuletzt wechselten 712 Komax-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 45,39 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Komax am 04.11.2026
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