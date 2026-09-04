Komax Aktie News: Komax gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'231 Punkten tendiert. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,20 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 966 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 83,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 10,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 46,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 CHF.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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