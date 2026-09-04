Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 75,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'215 Punkten liegt. Bei 75,40 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'271 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 9,93 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 46,48 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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