Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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04.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Komax gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,60 CHF abwärts.
Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 74,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'242 Komax-Aktien den Besitzer.
Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 83,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 45,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 CHF.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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