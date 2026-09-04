Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag auf rotem Terrain

Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 74,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'242 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 83,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 45,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo