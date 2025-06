Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 112,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'963 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 112,80 CHF. Mit einem Wert von 110,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 621 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 160,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 CHF je Komax-Aktie.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Komax wird am 12.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

