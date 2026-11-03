Komax Aktie News: Komax gibt am Vormittag ab

Die Komax-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 73,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'815 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 73,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 147 Komax-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,80 CHF) erklomm das Papier am 14.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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