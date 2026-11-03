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03.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 74,10 CHF nach.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 74,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 73,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 911 Komax-Aktien den Besitzer.
Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,61 Prozent.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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