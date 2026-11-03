Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursabschlägen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 74,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 73,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 911 Komax-Aktien den Besitzer.

Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,61 Prozent.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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