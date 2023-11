Komax Aktie News: Komax tendiert am Freitagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 185,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 13'903 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 186,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,80 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 558 Aktien.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 308,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (173,80 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,36 Prozent.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Komax am 12.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.ch