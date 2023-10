Komax Aktie News: Komax fällt am Dienstagmittag

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 207,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'188 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 207,50 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,50 CHF. Zuletzt wechselten 989 Komax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 200,00 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 3,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Komax am 12.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.ch