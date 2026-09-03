Komax Aktie News: Komax gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Das Papier von Komax legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 73,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 73,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,50 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 227 Aktien.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,69 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 82,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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