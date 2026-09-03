Komax Aktie News: Komax am Nachmittag behauptet

Die Komax-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 73,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die Komax-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,40 CHF an. Bei 72,60 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'488 Komax-Aktien.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,30 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 14,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 82,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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