Komax Aktie News: Komax am Mittag in Grün

Das Papier von Komax legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 74,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 74,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 73,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'998 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Kursverlust von 45,83 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,43 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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