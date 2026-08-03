Komax Aktie News: Komax gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 54,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'223 Punkten steht. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 54,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'506 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 112,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 106,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 25,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,167 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 1,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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