Komax Aktie News: Komax am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Komax-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 128,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'552 Punkten realisiert. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 6'921 Stück.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 186,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 100,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,170 CHF ausgeschüttet werden.

Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

2024 dürfte Komax einen Verlust von -0,338 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch