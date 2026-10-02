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02.10.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag billiger

Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 76,50 CHF.

Komax
77.92 CHF 2.61%
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Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 76,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'342 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 76,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,50 CHF. Zuletzt wechselten 1 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 9,15 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,32 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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