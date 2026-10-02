Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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02.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Freitagnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Komax. Zuletzt sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 78,80 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 16:28 Uhr 2,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 79,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'348 Komax-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 83,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 95,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Komax am 02.10.2026
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