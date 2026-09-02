Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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02.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 73,30 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 73,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 73,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'428 Komax-Aktien.
Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,60 CHF an. Gewinne von 16,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 45,02 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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