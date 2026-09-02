Komax Aktie News: Komax am Mittwochnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 74,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'153 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Komax-Aktie bisher bei 74,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'024 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,75 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,98 Prozent.

Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo

Komax-Aktie gefragt: Trennung vom Konzernchef mit sofortiger Wirkung