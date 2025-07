Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 98,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'608 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 99,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'367 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 141,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2024). Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 30,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,60 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Komax die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,120 CHF je Aktie.

