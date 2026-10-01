Komax Aktie News: Komax am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 80,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Komax-Aktie bisher bei 80,00 CHF. Bei 80,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 58 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 83,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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