Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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01.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Komax. Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 76,90 CHF.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 76,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 76,90 CHF. Mit einem Wert von 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'264 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 83,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 CHF je Komax-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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