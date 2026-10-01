Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag billiger

Die Komax-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 78,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 77,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'971 Komax-Aktien.

Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 48,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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