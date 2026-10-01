Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag billiger
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 78,20 CHF.
Die Komax-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 78,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 77,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'971 Komax-Aktien.
Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 48,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
01.10.26
|Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag billiger (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus (AWP)
Analysen zu Komax AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Komax am 01.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.