Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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01.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Komax
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Komax. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 76,20 CHF.
Die Komax-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 76,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 76,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 76,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 109 Komax-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2025 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 13,91 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 47,11 Prozent sinken.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 CHF ausgeschüttet werden.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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