Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Komax

Die Komax-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 76,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 76,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 76,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 109 Komax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2025 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 13,91 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 47,11 Prozent sinken.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 CHF ausgeschüttet werden.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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