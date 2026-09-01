Komax Aktie News: Komax am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 74,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Die Komax-Aktie sank bis auf 74,30 CHF. Bei 76,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'751 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 86,80 CHF. Gewinne von 16,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (40,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,83 Prozent.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 CHF je Aktie ausschütten.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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