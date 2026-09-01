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01.09.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag im Minus

Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 74,90 CHF.

Komax
73.60 CHF -4.02%
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Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 74,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'026 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 74,50 CHF. Mit einem Wert von 76,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'380 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 46,19 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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