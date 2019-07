Komax-Aktie gewinnt: Komax meldet Wechsel in der Geschäftsleitung

Bei der Komax Gruppe kommt es zu einem Wechsel in der Gruppenleitung.

So wird sich Günther Silberbauer ab 2020 vollamtlich auf seine Aufgabe als Geschäftsführer von Komax SLE in Deutschland konzentrieren und das Gremium verlassen, teilte die Industrie-Gruppe Komax am Montag mit. Seine Nachfolge wird ab Januar 2020 Jürgen Hohnhaus antreten.

Der Rücktritt von Silberbauer aus der Geschäftsleitung der Gruppe erfolge auf eigenen Wunsch, so die Meldung. Komax SLE gehört seit der Akquisition im Jahr 2014 zur Gruppe und aufgrund des Wachstums sei ein starkes lokales Managment notwendig. Die Tochtergesellschaft produziert Anlagen zur Konfektionierung von Datenleitungen und Antennen für die Automobilbranche.

Jürgen Hohnhaus leitet derzeit bei der Güdel Group in Langenthal den Geschäftsbereich Products. Davor war er den Angaben zufolge bei Bystronic Group sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Diffenbacher GmbH + Co.KG tätig.

In einem positiven Marktumfeld gewann die Komax-Aktie zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent. Derzeit legt sie noch 1,20 Prozent auf 219,60 Franken zu.

an/cf

Dierikon (awp)