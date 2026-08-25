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Führungswechsel 25.08.2026 09:41:00

Komax-Aktie fester: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie fester: Roger Albrecht wird neuer CEO

Der Kabelmaschinenhersteller Komax hat einen neuen Konzernchef gefunden.

So wird Roger Albrecht die Leitung der Gruppe im Verlauf des ersten Quartals 2027 übernehmen. Bis dahin bleibt Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli interimistisch an der operativen Spitze.

Albrecht wechselt vom Textilmaschinenhersteller Rieter zu Komax, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei Rieter ist er den Angaben zufolge seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Managementfunktionen tätig und gehört seit 2021 der Konzernleitung an. Aktuell führt er die Division Components & Technology.

Albrecht bringe umfassende Managementerfahrung, technologisches Verständnis und Finanzkompetenz mit, wird Verwaltungsratspräsident Häberli in der Mitteilung zitiert. Zudem kenne er die Herausforderungen internationaler Industrieunternehmen und den Wettbewerbsdruck aus China. Er solle die eingeleitete Neuausrichtung gezielt vorantreiben.

Die Neuausrichtung war Anfang April mit einem Führungswechsel verbunden. Der damalige CEO Matijas Meyer verliess das Unternehmen nach insgesamt 19 Jahren, davon elf als Konzernchef, mit sofortiger Wirkung. Der Verwaltungsrat hatte den angestrebten Wechsel damals unter anderem mit der veränderten Marktsituation in der Automobilindustrie begründet.

Für die Komax-Aktie ging es via SIX zuletzt um 0,92 Prozent nach oben auf 76,40 Franken.

an/uh

Dierikon (awp)

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