Komax-Aktie dreht ins Minus: Komax will Andreas Häberli zum Verwaltungsratspräsidenten machen

Der Verwaltungsrat schlägt der kommenden Generalversammlung vom 16. April 2025 Andreas Häberli zur Wahl vor. Zudem soll Daniel Lippuner neu in den Verwaltungsrat gewählt werden, da Roland Siegwart aufgrund einer Altersbeschränkung nicht zur Wiederwahl antritt.

Der seit 2017 amtierende VR-Präsident Beat Kälin habe sich entschieden, von seinem Amt zurückzutreten, teilte Komax am Freitag mit. Er werde dem Gremium aber weiterhin angehören.

Sein designierter Nachfolger Häberli ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses sowie Mitglied des Vergütungsausschusses von Komax. Zudem ist er Co-CEO und Mitgründer der PhenoSign AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses der Kardex Holding.

Der als neues Mitglied zur Wahl stehende Lippuner verfügt den Angaben zufolge über 25 Jahre Führungserfahrung. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Hilti Group, Meyer Burger, OC Oerlikon, Rieter Automotive (heute Autoneum) und die Saurer Gruppe.

Die Komax-Aktie fällt am Freitag an der SIX zeitweise um 2,53 Prozent auf 115,40 Franken, nachdem sie im frühen Handel noch Gewinne verbuchen konnte.

jl/jb

Dierikon (awp)