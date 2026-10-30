Komatsu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Komatsu lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 107.86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 92.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 982.06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’115.50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch