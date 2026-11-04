Komatsu Seiren vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Komatsu Seiren äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -12.350 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch