KOMAIHALTEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KOMAIHALTEC hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21.94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 53.08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7.90 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch