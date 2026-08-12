KOMAIHALTEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOMAIHALTEC hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40.06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -14.340 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOMAIHALTEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch